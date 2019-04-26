افتتاح مقر النادي الأدبي الثقافي في نجران

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، أمس الخميس مقر النادي الأدبي الثقافي الجديد بالمنطقة.

وعند وصول سموه مقر النادي أزاح الستار عن اللوحة التذكارية, واستمع إلى شرح مفصل عما يحتويه النادي من مرافق وتجهيزات إدارية وفنية.

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وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة، كلمة عبرَ فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران بالنيابة لرعايته الكريمة لحفل افتتاح المقر الجديد للنادي بالمنطقة التي تأتي تأكيداً لدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع الثقافي والأدبي في أرجاء الوطن كافة ومنها منطقة نجران.

تلى ذلك تقديم عرض مرئي لمراحل إنشاء النادي معماريا وما يحتويه من مرافق وقاعات وتجهيزات تقنية ومجسمات فنية، ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً لفعاليات وإصدارات النادي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى استعراض هوية النادي الجديدة التي تعبر عن هوية المنطقة الثقافية والتاريخية.