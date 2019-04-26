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سفارة المملكة في بودابست تحذر من مظاهرات أول مايو
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر مواطنيها من وجود مسيرات ومظاهرات احتجاجية في مدينة بودابست يوم الأربعاء الموافق 1-5-2019 في أجزاء من وسط المدينة.
ونصحت سفارة المملكة في بودابست في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المواطنين بتجنب أماكن المظاهرات، والاتصال بالسفارة في حالة أي طارئ.
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