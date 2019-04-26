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توجيه بتمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة

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2019-04-26

توجيه بتمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة

متابعات الخليج 365 - واس

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة إلى العام القادم، والنظر في وضعهن مستقبلًا.

وجاء توجيه سموه في تجاوب كريم لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة عدد من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، مثمنًا سموه ما أبدته الجامعة من تعاون واضح لمعالجة هذا الموضوع والرفع لكل مايستجد.





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