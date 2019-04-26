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2019-04-26 وزير الشؤون البلدية والقروية يستعرض احتياجات أمانة منطقة الحدود الشمالية متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية زار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي صباح الخميس مقر أمانة منطقة الحدود الشمالية حيث كان في استقباله أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري حيث استعرض الوزير عرضا مرئيا يوضح أبرز احتياجات منطقة ‎الحدود الشمالية من المشاريع البلدية. Advertisements وعرض أمين منطقة ‎الحدود الشمالية مقطعا مرئيا يوضح تنفيذ آلية الوصول الشامل في تطوير بيئة العمل بمبنى أمانة منطقة ‎الحدود الشمالية والذي يحقق الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر أمانة المنطقة . ‏وبنهاية الزيارة أعرب أمين منطقة ‎الحدود الشمالية عن خالص شكره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.









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