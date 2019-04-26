«التجارة» تغلق منشأة ارتكبت مخالفات تجارية في الرياض

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) ضبطت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة في الرياض منشأة تجارية ارتكبت مخالفات عدم وجود تصريح تخفيضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب. ضبطت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة في الرياض منشأة تجارية ارتكبت مخالفات عدم وجود تصريح تخفيضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب. وقامت الفرق بسحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجهات الأمنية بسبب الازدحام والتدافع. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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