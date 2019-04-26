شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في بودابست تحذر المواطنين من مظاهرات 1 مايو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدرت سفارة المملكة العربية أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في هنغاريا تنبيهاً للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر لوجود مسيرات احتفالية ومظاهرات احتجاجية في مدينة بودابست يوم الأربعاء) الموافق 2019/5/1م في عدة أجزاء من وسط المدينة. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



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