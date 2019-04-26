14 مليون زائر للترفيه المفتوح في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
جذبت 407 فعاليات ترفيهية موجهة للجميع من عوائل وعزاب، رجال ونساء، نحو 14.9 مليون زائر خلال 2018، فيما جذبت 8 فعاليات موجهة للرجال فقط 16,530 شخصا، وذلك بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ إجمالي الأنشطة الترفيهية والفعاليات نحو 547 فعالية بعدد 3308 أيام حضرها نحو 20.3 مليون مواطن ومقيم من إجمالي عدد السكان في المملكة البالغ 33.4 مليونا.
وقال نائب رئيس لجنة السياحة والفعاليات في غرفة جدة محمد المعجل لـ»مكة»: إن رقم العشرين مليونا يشمل من حضروا مرات عدة في فعاليات مختلفة وليس بالضرورة أنهم 20 مليون فرد مختلف، ولكن هذا مؤشر عام على نجاح الفعاليات الترفيهية، ولا سيما الموجهة منها لجميع الفئات، أي تلك التي يحضرها الأفراد والعوائل معا وهذا هو التوجه الجديد في المجتمع السعودي نحو الترفيه المفتوح المتاح للجميع، وهذا مؤشر للمستثمر في قطاع السياحة والترفيه للتوسع في هذا النوع، لأنه كلما كانت الفعاليات موجهة لفئة بعينها كلما قل الحضور وقل العائد المادي، وهذا ملاحظ في الفعاليات الموجهة للرجال فقط.
الأنشطة الترفيهية لعام 2018
- الفعاليات 547
- عدد الحضور 20,394,910
- أيام الفعاليات 547
- 407 فعالية
- عدد الحضور 14,965,330
- أيام الفعاليات 2321
- 110 فعالية
- عدد الحضور 5,365,287
- أيام الفعاليات 912
- 22 فعالية
- عدد الحضور 47,763
- أيام الفعاليات 51
- 8 فعالية
- عدد الحضور 16,530
- أيام الفعاليات 24
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