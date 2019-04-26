البيئة تتوقع هجوم الجراد بالموسم الربيعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن أعداد الجراد الصحراوي بالمملكة تتزايد في الموسم الربيعي، وأن تهديد هجوم الأسراب من الدول المجاورة (اليمن، ومصر، والسودان) ما زال قائما في الموسم الربيعي.

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وأفادت بأنه مع الدخول الفعلي للموسم الربيعي يزداد نشاط الجراد الصحراوي في شمال الرياض وغربها وجنوبها، وفي وسط القصيم وجنوب حائل، والأحساء وشمال غرب الجبيل، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال أبريل الحالي في تلك المناطق، مشيرة إلى أن فترة الموسم الربيعي دائما ما تكون قصيرة وتسمح فقط لتكوين جيل واحد من الجراد الصحراوي بعمر شهرين، ومن منتصف يونيو تبدأ عملية تكوين المجموعات والأسراب والتحرك لدول التكاثر الصيفي، وهي (الهند وباكستان، أو السودان واليمن).

وفيما يتعلق بالموسم الشتوي للجراد بالمملكة، بينت أنه انقضى بنسبة 80%، منوهة إلى أنه لم يتبق سوى مجاميع من الحشرات الكاملة غير الناضجة التي تنتقل من موقع لآخر للبحث عن الغذاء، وتكوين مجموعات لديها القدرة على الهجرة نحو الموسم الربيعي، إضافة إلى وجود مجاميع من الدبا في الأطوار الأخيرة في المدينة المنورة وأملج، وأنها ستكافحتها قبل الانتقال الربيعي والقضاء عليها خلال الفترة المتبقية من الموسم الشتوي.

طرق التصدي لهجوم أسراب الجراد: