السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مسن نيجيري داخل أحد العشوائيات في حي الرصيفة بمكة المكرمة يصنع مغارف "الفروفرو" لتصديرها إلى بلاده، وهي تستخدم لشرب حريرة "الفروفرو" المصنوع من الدخن والدقيق والسكر، والذي يقدم باردا مع وجبة السيريه المشهورة في نيجيريا.



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