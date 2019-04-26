افتتاح مشروع جسر تقاطع طريق الملك فيصل بشرائع مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم، جسر تقاطع شارع عمر قاضي مع طريق الطائف - السيل بمنطقة الشرائع الذي يخدم جميع مخططات الشرائع.

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وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط أنه تم إنشاء الجسر باتجاهين بطول " 1112 " متر وعرض " 18 " مترًا لكل اتجاه وتم الانتهاء من أعمال الجسر الخرساني وأعمال الأرصفة وأعمال تصريف مياة الأمطار, كما تم إنشاء نفق للمشاة يربط منطقة غرب شارع عمر قاضي مع شرقه، ذلك أسفل الجسر لخدمة المشاة المجاورين له, ويهدف المشروع لفك الاختناقات المرورية عن جسر حد الحرم بالشرائع، وتسهيل حركة الزائرين القادمين عن طريق الطائف -السيل باتجاه بيت الله الحرام.

ثم تفقد معالي الأمين سير الأعمال في بلدية الشرائع، والتقى برئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد البشري، واطلع على آليه العمل في جميع الإدارات والأقسام، واستمع لبعض طلبات ومقترحات المراجعين وحث القائمين في نطاق البلدية على تيسير العمل للمواطنين.

بعد ذلك تفقد المهندس القويحص مبنى الإدارة العامة لشؤون البلديات في شارع الحج، واستمع على شرح مفصل من مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي، الذي أعرب عن شكره وتقديره لاهتمام ودعم معالي أمين العاصمة المقدسة الذي يوليه لجميع الموظفين على حد سواء.