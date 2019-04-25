شكرا لقرائتكم خبر عن المضيفة هاجر ترافق جثماني شهيدي المملكة إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

كشف كابتن طيار علي الجاسر، عن أن الرحلة القادمة من كولمبو إلى جدة، تقل جثمان شهيدي الوطن مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين تُوفيا جرّاء التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية الأحد الماضي.

وقال عبر "تويتر": "في رحلتنا اليوم من كولمبو الى جدة ترافقنا المضيفة هاجر والتي أصيبت في تفجيرات سيرلانكا لكن سلمها الله بسبب خروجها من المطعم المستهدف بثواني قبل التفجير وحصل لها اصابة من شظايا الزجاج الناتج عن قوة التفجير .اللهم لك الحمد على سلامتها والله يرحم إخواننا الذين توفوا في التفجير".

وأضاف: "كذلك يرافقنا جثمان شهيدي الوطن مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان اللذين تُوفيا من جرّاء التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو الأحد الماضي".

يشار إلى أن إقامة مراسم العزاء للفقيدين، تبدأ غدًا الجمعة، ولمدة ٣ أيام، بمقر نادي الخطوط السعودية بشارع الأمير سلطان في جدة.