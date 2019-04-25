شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 881 من منسوبي القوات الخاصة بالجوف والشمالية والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بمركزيّ تدريب حرس الحدود بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف، يومي الأربعاء والخميس، بتخريج " 881 " فردًا أنهوا الدورة التخصصية لأعمال ودوريات الأمن والحماية من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية.

ورعى قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء ركن محمد بن علي الزهراني وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، أمس الأربعاء، حفل تخريج " 501 " فردًا من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية , بحضور عدد من كبار الضباط من المديرية العامة لحرس الحدود، والقوات الخاصة للأمن والحماية.

وفي سياق متصل، احتفلت قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف اليوم، بتخريج (380) فردًا من الدورة التخصصية لأعمال ودوريات الأمن والحماية رقم (1), بحضور قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد يوسف بن محمد السويدان.