شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 881 من منسوبي القوات الخاصة بالجوف والشمالية والان نبدء بالتفاصيل
ورعى قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء ركن محمد بن علي الزهراني وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، أمس الأربعاء، حفل تخريج " 501 " فردًا من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية , بحضور عدد من كبار الضباط من المديرية العامة لحرس الحدود، والقوات الخاصة للأمن والحماية.
وفي سياق متصل، احتفلت قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف اليوم، بتخريج (380) فردًا من الدورة التخصصية لأعمال ودوريات الأمن والحماية رقم (1), بحضور قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد يوسف بن محمد السويدان.
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