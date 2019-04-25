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2019-04-25 فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لموظفَي الخطوط السعودية قبل تفجيرات سريلانكا متابعات الخليج 365 - الرياض أفرجت السلطات السريلانكية عن مقطع فيديو يظهر اللحظات السابقة للتفجير الإرهابي الذي استشهد فيه موظفا الخطوط السعودية أحمد جعفري وهاني عثمان. Advertisements وكان الشهيدان يتناولان الإفطار في أحد مطاعم فندق “سنامون جراند” عندما وصل الإرهابي إلى صالة المطعم حاملاً معه حقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات. وأظهر المقطع كذلك ارتباك الإرهابي وتردده قبل أن يقرر تفجير نفسه في سلسلة من العمليات الإرهابية استهدفت أربعة فنادق وثلاث كنائس، وراح ضحيتها نحو 250 قتيلا ومئات المصابين تقريبا في حصيلة أعلنت عنها السلطات السريلانكية.









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