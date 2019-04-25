، "فيصل بن سلطان" يزور معرض "ريستاكس" العقاري ويشيد بمحتوياته ،

محمد بن مسعود - الدمام - منوهًا إلى جهود القيادة في العمل على رفعة الوطن بسواعد الشباب السعودي

قام الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، يوم أمس، بزيارة معرض ريستاكس العقاري السنوي، يرافقه رجل الأعمال والخبير العقاري الشيخ عبدالعزيز بن سليمان الحسين. وقد تجوّل سموه في أرجاء المعرض الذي أُدْلِيَ ستارُه معلنًا نهايته ليلة أمس.

فيما أبدى "فيصل بن سلطان" إعجابه بما حواه المعرض وطريقة التنظيم، مؤكدًا أن هذه المعارض التي تُقام والجهود التي تُبذل؛ تعكس مدى التطور لدولة التوحيد وحرص قادتها على كل ما من شأنه النهوض ورفعة الوطن وبسواعد أبناء البلد من الشباب السعودي الطموح، وهُم الرهان والتحدّي والقوة القادمة في صناعة التنمية للمملكة العربية السعودية.