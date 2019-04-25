، إغلاق 9 محال وإتلاف 8 أطنان مواد غذائية وضبط 17 عاملاً مخالفًا لأنظمة العمل ،

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شنت لجنة الأسواق الشعبية بمشاركة بلدية المليساء الفرعية، والرقابة التجارية، ورقابة الأسواق، وشرطة جدة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفريق من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، حملة دهم على محال بيع المواد الغذائية بسوق الصواريخ جنوب جدة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية حسب نظام العمل.
وأسفرت الحملة عن إغلاق تسعة محال تجارية مع إيقاع الغرامات والعقوبات بحقهم، وإتلاف ثمانية أطنان من المواد الغذائية يظهر عليها علامات الفساد ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة ٣٢ كرتون شيبس، و١٢ كيلوجرام بهارات مشكلة، وسبعة كراتين عصير، وتسليمها للجمعية الخيرية.
ومن خلال الجولات الميدانية لمراقبي بلدية المليساء الفرعية، وبالتحديد على مناطق الحرائق بمشاركة فريق من الضبط الميداني بشرطة جدة وإدارة الناقلات، تم مداهمة مواقع ورش السكراب، ما أسفر عن ضبط ورشتي سكراب تقومان بأعمال حرق بحي السرورية - مجرى السيل، وضبط ١٧ عاملاً مخالفًا لنظام العمل يقومون بأعمال الحرق للسكراب، وتم تسليمهم للضبط الميداني لتطبيق النظام بحقهم.
كما تم حجز خمس ناقلات مخالفة، ومصادرة ٣١ أسطوانة غاز تستخدم في اللحام، و٥٣ أنبوبة غاز أكسجين تستخدم في أعمال الحرق، وإتلاف تسع لفات نحاس وسكراب، وإغلاق ورشتين لحين مراجعة صاحب العلاقة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه بالحد الأعلى والتعهد الخطي بتصحيح المخالفات، والحفاظ على السلامة البيئية من التلوث.
إغلاق 9 محال وإتلاف 8 أطنان مواد غذائية وضبط 17 عاملاً مخالفًا لأنظمة العملعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-04-25
شنت لجنة الأسواق الشعبية بمشاركة بلدية المليساء الفرعية، والرقابة التجارية، ورقابة الأسواق، وشرطة جدة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفريق من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، حملة دهم على محال بيع المواد الغذائية بسوق الصواريخ جنوب جدة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية حسب نظام العمل.
وأسفرت الحملة عن إغلاق تسعة محال تجارية مع إيقاع الغرامات والعقوبات بحقهم، وإتلاف ثمانية أطنان من المواد الغذائية يظهر عليها علامات الفساد ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة ٣٢ كرتون شيبس، و١٢ كيلوجرام بهارات مشكلة، وسبعة كراتين عصير، وتسليمها للجمعية الخيرية.
ومن خلال الجولات الميدانية لمراقبي بلدية المليساء الفرعية، وبالتحديد على مناطق الحرائق بمشاركة فريق من الضبط الميداني بشرطة جدة وإدارة الناقلات، تم مداهمة مواقع ورش السكراب، ما أسفر عن ضبط ورشتي سكراب تقومان بأعمال حرق بحي السرورية - مجرى السيل، وضبط ١٧ عاملاً مخالفًا لنظام العمل يقومون بأعمال الحرق للسكراب، وتم تسليمهم للضبط الميداني لتطبيق النظام بحقهم.
كما تم حجز خمس ناقلات مخالفة، ومصادرة ٣١ أسطوانة غاز تستخدم في اللحام، و٥٣ أنبوبة غاز أكسجين تستخدم في أعمال الحرق، وإتلاف تسع لفات نحاس وسكراب، وإغلاق ورشتين لحين مراجعة صاحب العلاقة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه بالحد الأعلى والتعهد الخطي بتصحيح المخالفات، والحفاظ على السلامة البيئية من التلوث.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
10:25 PM
في حملة دهمت فيها "بلدية المليساء" سوق الصواريخ بمساندة الرافد الأمني
شنت لجنة الأسواق الشعبية بمشاركة بلدية المليساء الفرعية، والرقابة التجارية، ورقابة الأسواق، وشرطة جدة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفريق من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، حملة دهم على محال بيع المواد الغذائية بسوق الصواريخ جنوب جدة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية حسب نظام العمل.
وأسفرت الحملة عن إغلاق تسعة محال تجارية مع إيقاع الغرامات والعقوبات بحقهم، وإتلاف ثمانية أطنان من المواد الغذائية يظهر عليها علامات الفساد ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة ٣٢ كرتون شيبس، و١٢ كيلوجرام بهارات مشكلة، وسبعة كراتين عصير، وتسليمها للجمعية الخيرية.
ومن خلال الجولات الميدانية لمراقبي بلدية المليساء الفرعية، وبالتحديد على مناطق الحرائق بمشاركة فريق من الضبط الميداني بشرطة جدة وإدارة الناقلات، تم مداهمة مواقع ورش السكراب، ما أسفر عن ضبط ورشتي سكراب تقومان بأعمال حرق بحي السرورية - مجرى السيل، وضبط ١٧ عاملاً مخالفًا لنظام العمل يقومون بأعمال الحرق للسكراب، وتم تسليمهم للضبط الميداني لتطبيق النظام بحقهم.
كما تم حجز خمس ناقلات مخالفة، ومصادرة ٣١ أسطوانة غاز تستخدم في اللحام، و٥٣ أنبوبة غاز أكسجين تستخدم في أعمال الحرق، وإتلاف تسع لفات نحاس وسكراب، وإغلاق ورشتين لحين مراجعة صاحب العلاقة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه بالحد الأعلى والتعهد الخطي بتصحيح المخالفات، والحفاظ على السلامة البيئية من التلوث.
، إغلاق 9 محال وإتلاف 8 أطنان مواد غذائية وضبط 17 عاملاً مخالفًا لأنظمة العمل ،
المصدر : الخليج 365
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