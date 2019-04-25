، بالفيديو .. "صحة الحرس" تدعم منظومتها العلاجية بجهاز الأورام الصعبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت فعاليته لعلاج الأورام العميقة التي يصعب على الجرّاح الوصول إليها

عزّزت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، من إمكاناتها الفنية والبشرية، في إطار تطوير خدماتها العلاجية المقدمة لمنسوبي الحرس، واستعانت بأفضل الأجهزة الطبية المتطورة في مختلف التخصصات الصحية الدقيقة، وأضافت إلى منظومتها العلاجية مؤخراً، جهاز Cybrknife لعلاج الأورام.

ووصفت الشؤون الصحية الجهاز الجديد بأنه: "المشرط الافتراضي الفعّال لعلاج الأورام العميقة داخل الجسم، والتي يصعب على الجرّاح الوصول إليها".

ويستخدم الجهاز الذي دشّنه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، خاصية الإرشاد التصويري عبر الطاقة الإشعاعية، بمفهوم الإنسان الآلي، والتوجيه والتحكم عن بُعد، عن طريق أخذ الأشعة بشكل مستمر وإرسالها إلى حاسب آلي؛ لتوفير الطاقة الإشعاعية لعلاج الأورام بدقة عالية، مع مراعاة عدم إصابة الأنسجة المحيطة بالورم بأي ضرر؛ ما جعل القضاء على هذه الأورام حلمًا يتحقق وفي وقت قياسي.

وتمتلك الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني هذه الأجهزة الفعالة والمتطورة، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في كلٍّ من: الرياض، وجدة، وتم اختيار جهاز M 6؛ وهو أحدث طراز من أجهزة Cybrknife ليكون مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود للأورام في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة أولَ مركز في المملكة يحظى بأحد أسرع وأدقّ وأحدث تقنية الجراحة الإشعاعية؛ حيث يتميز هذا الطراز بسرعة فائقة في علاج المرضى؛ مما يمكّن الفريق الطبي من علاج مرضى يعانون من أورام لا يمكن التعامل معها بالطرق التقليدية والسيطرة عليها بكفاءة عالية في الأداء والنتائج والتوقيت.

ويعتبر الجهاز الوحيد من نوعه في المنطقة الغربية في المملكة، ويأتي هذا التدشين ليؤكد استراتيجية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، القائمة على تحسين جودة الخدمات الطبية وتجربة المريض، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة للمريض، بما يتوافق وخططها التطويرية؛ تنفيذًا لرؤية المملكة العربية السعودية المباركة 2030 القاضية بالعمل على تطوير وتحديث ورفع كفاءة الجودة والأداء في مختلف المجالات الصحية، وخصوصاً الدقيقة منها.