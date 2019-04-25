، كيف عاقب "أياكس" الهولندي حارسه الجديد بسبب تغريداته السابقة ضد النادي؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى درساً لن ينساه في حياته

نشر الحساب الرسمي لنادي "أياكس أمستردام" الهولندي، مقطع فيديو لحارسه الجديد "كجيل شربين" وهو يعاقب من قبل لاعبي النادي السابقين "أوفر مارس" و"فان دير سار".

وجاء عقاب اللاعبين السابقين للحارس الجديد بعد اكتشاف النادي لتغريدات مسيئة كان قد كتبها الحارس عن "أياكس" قبل انضمامه للنادي.

وأجبر لاعبو النادي السابقين، الحارس الجديد بكتابة جملة "أياكس أفضل ناد في هولندا" مائة مرة عقاباً له على تغريداته السابقة.