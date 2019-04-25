، 100 ألف سعودي زاروا كاليفورنيا في عام 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة "زوروا كاليفورنيا"، وهي المؤسسة الترويجية للسياحة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج أصبحت أسواقًا سياحية مستهدفة مع تركيز متزايد ومتجدد مدعوم باستثمارات تسويقية موسعة ومشاركات مستمرة من جانب الولاية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في دبي، حيث أكد تسعة من كبار المديرين التنفيذيين الذين يمثلون مختلف المقاطعات والمدن داخل كاليفورنيا التزامهم تجاه السعودية ودول الخليج كمنطقة مستهدفة بشكل نشط مع صناعة السفر المستمرة، وحملات المستهلكين والإعلام، والتي سيتم إطلاقها ابتداءً من إبريل 2019.

وقالت حملة "زوروا كاليفورنيا" إن "الولاية الذهبية"أو "جولدن ستايت"، زارها 264 ألف مسافر شرق أوسطي في عام 2018 فقط، 40 ‎%‎ منهم من السعوديين؛ ما يمثل انتعاشًا واضحًا في السفر إلى المنطقة، خصوصًا بعد انخفاضه عند انتقال الإدارة الفيدرالية في عام 2017.

وبحلول عام 2022، يتوقع أن يسفر النمو في السفر من الشرق الأوسط عن 300 ألف زائر، متفوقًا على عدد من الأسواق الرئيسة المستهدفة للولاية.