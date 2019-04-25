، السودانيون يحتشدون في مسيرة مليونية لإقامة حكم مدني ،

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توافد مئات آلاف المحتجين السودانيين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، اليوم (الخميس)، للمشاركة في مسيرة مليونية تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ووفقًا لـ"فرانس برس" غصت الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش بالمتظاهرين الذين رددوا شعارات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.
وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام اليوم، وذلك "دعمًا للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
السودانيون يحتشدون في مسيرة مليونية لإقامة حكم مدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
توافد مئات آلاف المحتجين السودانيين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، اليوم (الخميس)، للمشاركة في مسيرة مليونية تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ووفقًا لـ"فرانس برس" غصت الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش بالمتظاهرين الذين رددوا شعارات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.
وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام اليوم، وذلك "دعمًا للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
10:00 PM
طالبوا بمحاكمة مسؤولي نظام "البشير"
توافد مئات آلاف المحتجين السودانيين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، اليوم (الخميس)، للمشاركة في مسيرة مليونية تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ووفقًا لـ"فرانس برس" غصت الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش بالمتظاهرين الذين رددوا شعارات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.
وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام اليوم، وذلك "دعمًا للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
، السودانيون يحتشدون في مسيرة مليونية لإقامة حكم مدني ،
المصدر : الخليج 365
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