النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع فيديو يحرق سيارة

وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاب في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية أنها سيارة اخته بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.
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