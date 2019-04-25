قال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، إن مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام وصحن المطاف سينطلق بعد موسم الحج المقبل.
وأكد السديس خلال استعراض الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان لهذا العام، أن المشروع من المقرر أن يتم الانتهاء منه قبل موسم رمضان من العام المقبل 1441.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على مشروع تظليل صحن المطاف وساحات الحرم المكي.. والبدء بعد موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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