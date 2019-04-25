الموافقة على مشروع تظليل صحن المطاف وساحات الحرم المكي.. والبدء بعد موسم الحج

قال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، إن مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام وصحن المطاف سينطلق بعد موسم الحج المقبل.

وأكد السديس خلال استعراض الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان لهذا العام، أن المشروع من المقرر أن يتم الانتهاء منه قبل موسم رمضان من العام المقبل 1441.