لبنى العليان تُعلن الانتهاء من اندماج مصرفي “ساب” و”البنك الأول”

كشفت المصرفية لبنى العليان في آخر جلسة في مؤتمر القطاع المالي اليوم الخميس أنه تم الانتهاء من إجراءات الاندماج المصرفي بين مصرفي “ساب” السعودي البريطاني، و”البنك الأول” وإنتاج ثاني أكبر بنك في المملكة. وسيكون اندماج مصرفي “ساب” و”الأول” كياناً جديداً من حيث رأس المال والأصول وصافي الربح والقروض والودائع والقيمة السوقية.

يُذكر أنه سبق وأُعلن أن لبنى العليان ستكون رئيسة للمصرف الجديد بعد الاندماج، وهي تشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان، إضافة إلى أنها نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأول منذ عام 2014، ولها نشاط مالي معروف.