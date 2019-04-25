الهلال الأحمر يقيم فرضية فيضان وادي وإخلاء مبنى من 800 موظف

نظَّمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، فرضية فيضان بوادي المشقر في محافظة المجمعة للمتنزهين على ضفافه.

وشارك في تنفيذ الفرضية خمس فرق إسعافية من الهيئة، وفرقتا إسعاف من مستشفى الملك خالد، وثلاث فرق من المراكز الطبية الأهلية، فضلًا عن فرقة صيانة متنقلة.

وباشرت الفرق افتراضيًّا نقل 15 حالة لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، وتمثل أغلبها حالات غرق، فضلًا عن مشاركة الهيئة من خلال فرقتي إسعاف وقيادة الميدانية، في فرضية أخلاء موظفي المبنى الرئيس لبنك الرياض، والبالغ عددهم 800 موظف.

كانت هيئة الهلال الأحمر قد أعلنت أنها نظَّمت، أكثر من 1518 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية، استفاد منها قرابة 117 ألف مستفيد، خلال الربع الأول من عام 2019؛ وذلك ضمن برنامج التدريب والتثقيف المجتمعيّ، الذي تتبناه الهيئة لرفع الوعي الصحيّ بأهمية الإسعافات الأولية.

Advertisements

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، أول أمس الثلاثاء، بأنّ عدد الدورات التدريبية التي نظّمتها الهيئة بلغ 836 دورة، استفاد منها 12 ألفًا و152 متدربًا خلال الربع الأول لعام 2019، بينما أقامت الهيئة 682 محاضرة تثقيفية عن مبادئ الإسعافات الأولية، شارك فيها 104 آلاف و729 مستفيدًا، خلال الفترة نفسها.

وتأتي البرامج التدريبية والتثقيف المجتمعيّ، حسب البيان، في إطار المسؤولية الاجتماعية، التي تضطلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحيّ بالإسعافات الأولية، وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة، التي يتم الحاجة إليها في مواجهة الحالات الطارئة، سواء كانت تلك الحالات مرضية أو ناتجة عن إصابات؛ حيث تسهم الإسعافات الأولية بشكل كبير في إنقاذ الحالات، ودعم إصابات ما قبل وصولها المستشفى.

وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتوعية المواطنين على مبادئ الإسعافات الأولية، سواء من خلال الشراكات مع عدد من القطاعات، سواء الحكومية أو الخاص لتدريب منسوبيها، أو من خلال تنظيم المحاضرات والدورات العامة للمواطنين، وكذلك من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيّ.

كما نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي -ممثلة في قسم التدريب بمنطقة مكة المكرمة- الدورة الثانية لإعداد المدربات على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أنه من منطلق نشر الثقافة التوعوية بأهمية الإسعافات الأولية، فقد تم تنظيم الدورة؛ سعيًا لزيادة عدد الدورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لكلا الجنسين.

