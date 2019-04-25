بلدية الدائر تكثف جولاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان

أكملت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان، استعداداتها لشهر رمضان للعام الحالي 1440هـ، بتكثيف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة من قبل مراقبي البلدية، ورفع تقارير بالجولات الميدانية خلال فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر، المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أنّ بلدية الدائر أكملت استعداداتها لشهر رمضان من خلال تكثيف أعمال الفرق الميدانية والجولات التفتيشية على الأسواق والمتاجر والمستودعات والمطاعم والمخابز وأسواق الخضار ونقاط السلخ في المنادي.

وتهدف الجولات التفتيشية إلى التحقق من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة والسلع المقدمة للمواطن والمقيم ومصادرة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وتهيب بلدية الدائر بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات صحية على الرقم (940).