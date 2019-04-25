إطلاق اسم خادم الحرمين على الطريق الأوسط في شرم الشيخ

أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، خلال الاحتفال الـ37 بتحرير سيناء.

جاء ذلك بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة جمعة مبارك الجنيني.

وأعرب السفير أسامة نقلي عقب حفل إطلاق المسمى على الطريق، عن الشكر والتقدير للرئيس المصريّ عبدالفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء، والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديرًا من مصر لخادم الحرمين الشريفين، ولجهوده في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وقال السفير نقلي، إن تلك الخطوة تجسّد العلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدي الشقيقين في مختلف المجالات، منوهًا بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات ويحمل دلالات على هذا التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأن البلدين الشقيقين طريقهما واحد.

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من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن إطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذا الطريق الحيوي دليل على قوة العلاقات بين البلدين، منوهًا بأن الطريق يؤدي إلى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

ويعدّ الطريق الأوسط أحد أهم المحاور الرئيسة بمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق السلام وتسهيل الحركة بين الطريقين الدائري والسلام.

ويبلغ طول الطريق الأوسط بشرم الشيخ 12 كيلومترًا، ويتكون من اتجاهين كل اتجاه من 4 مسارات مرورية وتوجد جزيرة وسطى بين الاتجاهين، إضافة إلى طريق خدمة بكل اتجاه مكون من مسارين وتراك للدراجات بعرض 3 أمتار، وجرى تنفيذه بتكلفة تجاوزت 280 مليون جنيه.

يذكر أن العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تتميز بمكانة عالية لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية جسد ثقلها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، كما تمتاز مواقف البلدين الشقيقين بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية، تعد ضمانة حيوية للأمن القومي العربي.