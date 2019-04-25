القبض على 4 أشخاص ضربوا حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل

أطاحت الجهات الأمنية بتوجيهات من أمير مكة الأمير ‫خالد الفيصل، بـ4 أشخاص اعتدوا ‏بالضرب على حارس مدرسة بنات في ‏محافظة الكامل.‬‬‬

وقالت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إنه بتوجيه أمير مكة خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا ‏بالضرب على حارس مدرسة بنات في ‏محافظة ‫الكامل.‬‬‬

وأكدت إمارة مكة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه، حسب توجيه الأمير خالد الفيصل.

كان المتهمون اعتدوا بالضرب المبرح على حارس المدرسة في الساعة التاسعة صباح يوم الحادث، بعد إغلاق باب أحد الغرف عليه، في ظل خلافات سابقة بينهم؛ فيما تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة وظل منومًا به؛ لتلقي العلاج.

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وناشد حارس المدرسة في وقت سابق، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأخذ حقه من المعتدين «الذين لم يراعوا حرمة المكان ولم يحترموا الأنظمة».

يُذكر أن نظام الإجراءات الجزائية ينص في مادته الـ140 على أن «المتهم في الجرائم الكبيرة يجب أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب وكيلًا أو محاميًّا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تطلب حضوره شخصيًّا أمامها».

واستكملت المادة التالية من النظام إنه «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلًا عنه فيسمع القاضي دعوى المدعي، ويرصدها ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم».

وتكون الجريمة بموجب نظام الإجراءات الجزائية متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوع الجريمة، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قصير حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى تدل على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها».

ويجب على المحقق وفق المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية، أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا وإذا تعذر ذلك، يُودع في دار التوقيف إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة، التي يتبعها المحقق والتي عليها أن تستجوب المتهم حالًا أو تأمر بإخلاء سبيله.