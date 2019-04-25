السعودية اليوم / مدني الباحة يباشر عدد من البلاغات جرّاء الأمطار



الباحة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م

باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات في عدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظتي بلجرشي والعقيق.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

22:26ت م

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