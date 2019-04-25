السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 20شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت محافظة العقيق والمراكز التابعة لها سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب،

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على محافظة القرى والمراكز التابعة لها، ارتوت على أثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:11ت م

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