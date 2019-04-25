السعودية اليوم / حرس الحدود يخرّج" 881 " فردًا من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بمركزيّ تدريب حرس الحدود بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف، يومي الأربعاء والخميس، بتخريج " 881 " فردًا أنهوا الدورة التخصصية لأعمال ودوريات الأمن والحماية من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية.

ورعى قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء ركن محمد بن علي الزهراني وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، أمس الأربعاء، حفل تخريج " 501 " فردًا من منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية , بحضور عدد من كبار الضباط من المديرية العامة لحرس الحدود، والقوات الخاصة للأمن والحماية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب بمنطقة الحدود الشمالية العقيد عويد بن الصخني العنزي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن الجهود الكبيرة التي بذلها الخريجون أثناء فترة التدريب في الميدان حيث تلقوا التدريبات العملية والميدانية التي أدت إلى تهيئتهم جسديًا ومعنويًاً للحياة العسكرية ليصبحوا جنودًا أوفياء لهذا الوطن الغالي.

بعد ذلك ألقى الخريج وسيم شامي الحربي كلمة الخريجين نيابة عن زملائه أكد فيها أن التدريب الذي تلقوه سيكون له الأثر الكبير على تأديتهم مهام أعمالهم بكل كفاءة واقتدار، وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع مدربي ومنسوبي مركز التدريب على ما قدموه من جهود خلال فترة التدريب، ساعدتهم على تحمل المسؤولية، بعد ذلك قدم الطلاب المتدربون عرضًا عسكريًا.

وفي ختام الاحتفال سلم قائد المنطقة وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية الهدايا والدروع للمتفوقين والمتميزين في الدورة.

وفي سياق متصل، احتفلت قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف اليوم بتخريج (380) فردًا من الدورة التخصصية لأعمال ودوريات الأمن والحماية رقم (1), بحضور قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد يوسف بن محمد السويدان .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة الجوف المقدم ناصر بن أحمد الشريف كلمة رّحب فيها قائد المنطقة والحضور، مشيرًا إلى أن الخريجين تعلموا الخطوات الأولى في مشوار حياتهم العملية الأمر الذي يتطلب منهم تجسيد وتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم .

ثم استأذن قائد طابور العرض العسكري الملازم أول عبدالكريم بن عوض الجعيد ببدء العرض العسكري، بعدها أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة، ثم أعلن مدير إدارة التعليم بالمركز الرائد محمد بن عيد العنزي النتيجة العامة للدورات وأسماء الطلبة الأوائل وتكريمهم و اختتم الحفل بالسلام الملكي.

من جانبه، رفع قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد صالح بن محمد السويدان، الشكر الجزيل لمعالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي لدعمه الكبير وحرصه ومتابعته للبرامج التدريبية بالمديرية، وهنأ الخريجين سائلًا المولى جلت قدرته التوفيق لهم، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأمننا.

// انتهى //

22:11ت م

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