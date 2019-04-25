

إسلام آباد 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

قالت الشرطة الباكستانية إن إرهابياً لقي حتفه اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زرعها على سكة حديدية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن الإرهابي كان يحاول زرع عبوة ناسفة على سكة الحديد الرئيسة في منطقة "نصير آباد" بإقليم بلوشستان ولكنها انفجرت بين يديه مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وتم انتشال جثة الإرهابي ونقلها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن قوات الأمن قامت أيضاً بتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخرى.

// انتهى //

21:01ت م

0248





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل عنصر إرهابي إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زرعها جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.