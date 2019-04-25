السعودية اليوم / القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل الدكتور الشثري

المنامة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه اليوم, معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

ورحب معالي الشيخ خليفة بمعالي الشيخ سعد الشثري، معربًا عن سعادتهم بزيارة معاليه لمملكة البحرين، ومشاركته في الملتقى العلمي الثالث للخطباء والدعاة، الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية ممثلةً بإدارة الأوقاف السنية، تحت عنوان "الدور الاجتماعي للخطيب والداعية" ، سائلاً الله تعالى له التوفيق والسداد، وطيب الإقامة في بلده الثاني.

وأكد معالي الشيخ خليفة أهمية الدور المنوط بأهل العلم في خدمة ديننا الإسلامي الحنيف، وتقديم ما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين.

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من جانبه، قدم الشيخ الشثري شكره لمعالي الشيخ خليفة حسن استقباله، وكريم الحفاوة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الكرم ليس مستغربًا على مملكة البحرين التي ترتبط بعلاقات وطيدة وثيقة بالمملكة العربية السعودية، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد لقيادة وحكومة وشعب البلدين الكريمين.

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19:10ت م

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