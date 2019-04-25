السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات يشارك في حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي



الشارقة 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 إبريل 2019م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل في حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة.

وتخلل الحفل، محاضرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان "سلطان التواريخ".

وفي نهاية الحفل، تسلم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي هدية من السفير الدخيل تعكس روابط المودة بين المملكة العربية

// انتهى //

18:52ت م

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الشارقة 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 إبريل 2019م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل في حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة.وتخلل الحفل، محاضرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان "سلطان التواريخ".وفي نهاية الحفل، تسلم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي هدية من السفير الدخيل تعكس روابط المودة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.// انتهى //18:52ت م0231

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