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2019-04-25 ضبط مقهى نسائي مخالف بمكة متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، مقهى نسائياً مخالفاً بمكة المكرمة. Advertisements وأوضحت أمانة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر” أن الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، بالتعاون مع بلدية المعابدة، صادرت وأتلفت 64 من الأدوات المستخدمة داخل المقهى النسائي. وقد جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق العاملين في المقهى.









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