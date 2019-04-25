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ضبط مقهى نسائي مخالف بمكة

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-04-25

ضبط مقهى نسائي مخالف بمكة

متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة  ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، مقهى نسائياً مخالفاً بمكة المكرمة.

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وأوضحت أمانة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر” أن الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، بالتعاون مع بلدية المعابدة، صادرت وأتلفت 64 من الأدوات المستخدمة داخل المقهى النسائي.

وقد جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق العاملين في المقهى.





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