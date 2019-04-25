الان تتابع “العدل”: المحاكم العمالية أصدرت أكثر من 12 ألف حكم منذ انطلاق أعمالها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إنفوجراف”، يتضمن إحصائية عن عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم العمالية منذ انطلاق اعمالها. وجاء في التغريدة: “المحاكم العمالية في المملكة تصدر أكثر من 12 ألف حكم منذ انطلاق أعمالها”.

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