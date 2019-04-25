السيول تحتجز 7 أشخاص في بلجرشي والعقيق

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أخرجت فرق الإنقاذ 7 أشخاص من مركباتهم بالعقيق، كما تم العثور على شخص مفقود من جنسية عربية.

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وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغات عدة في كل من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي نتيجة هطول الأمطار التي وقعت مساء هذا اليوم من خفيفة إلى متوسطة ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بوادي جرد ووادي المشيريف ووادي أباد ووادي اللحيان وتم تحريك الفرق اللازمة من الإنقاذ والإسعاف والونش والإنارة والإنقاذ المائي والغواصين في كل من إدارة بلجرشي وإدارة العقيق ومركز جرب وتم إخراج 7 أشخاص من داخل مركباتهم وتم التعامل مع كافة الحوادث بما يقتضيه الموقف، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات.

كما ورد بلاغ عن فقدان شخص من جنسية عربية بوادي المشيريف وتم البحث عن المفقود والعثور عليه داخل مزرعة محاذية للوادي وهو بصحة جيدة ولله الحمد كما كان لتواجد دوريات السلامة دور كبير في منع وتنبيه وتحذير المواطنين من عبور الأودية المشار إليها