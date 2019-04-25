، العثور على مفقود وادي المشيريف وإنقاذ 7 محتجزين بالباحة ،

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نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ سبعة محتجزين في مركباتهم، كما تم العثور على مفقود وادي المشيريف وهو مقيم عربي.
وقال متحدث الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس، إنه ورد لمركز القيادة والتوجيه عدة بلاغات في كل من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي نتيجة هطول الأمطار التي وقعت مساء هذا اليوم من خفيفة إلى متوسطة ما أدى إلى ارتفاع خفيف في منسوب المياه بوادي جرد ووادي المشيريف ووادي اباد ووادي اللحيان.
أضاف: وتم تحريك الفرق اللازمة من الإنقاذ والإسعاف والونش والإنارة والإنقاذ المائي والغواصين في كل من إدارة بلجرشي وإدارة العقيق ومركز جرب، وتم التعامل مع إخراج وإنقاذ سبعة أشخاص من داخل مركباتهم.
وتابع: وتم التعامل مع كل الحوادث بما يقتضيه الموقف ولم يسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات، كما ورد بلاغ عن فقدان شخص من جنسية عربية بوادي المشيريف، وتم البحث عن المفقود والعثور عليه داخل مزرعة محاذية للوادي، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، كما كان لوجود دوريات السلامة دور كبير في منع وتنبيه وتحذير المواطنين من عبور الأودية المشار إليها.
وأهاب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني من خلال دوريات السلامة الموجودة على مداخل الأودية وما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.
العثور على مفقود وادي المشيريف وإنقاذ 7 محتجزين بالباحةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-25
نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ سبعة محتجزين في مركباتهم، كما تم العثور على مفقود وادي المشيريف وهو مقيم عربي.
وقال متحدث الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس، إنه ورد لمركز القيادة والتوجيه عدة بلاغات في كل من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي نتيجة هطول الأمطار التي وقعت مساء هذا اليوم من خفيفة إلى متوسطة ما أدى إلى ارتفاع خفيف في منسوب المياه بوادي جرد ووادي المشيريف ووادي اباد ووادي اللحيان.
أضاف: وتم تحريك الفرق اللازمة من الإنقاذ والإسعاف والونش والإنارة والإنقاذ المائي والغواصين في كل من إدارة بلجرشي وإدارة العقيق ومركز جرب، وتم التعامل مع إخراج وإنقاذ سبعة أشخاص من داخل مركباتهم.
وتابع: وتم التعامل مع كل الحوادث بما يقتضيه الموقف ولم يسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات، كما ورد بلاغ عن فقدان شخص من جنسية عربية بوادي المشيريف، وتم البحث عن المفقود والعثور عليه داخل مزرعة محاذية للوادي، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، كما كان لوجود دوريات السلامة دور كبير في منع وتنبيه وتحذير المواطنين من عبور الأودية المشار إليها.
وأهاب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني من خلال دوريات السلامة الموجودة على مداخل الأودية وما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
09:43 PM
إثر هطول أمطار على محافظتي العقيق وبلجرشي مساء هذا اليوم
نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ سبعة محتجزين في مركباتهم، كما تم العثور على مفقود وادي المشيريف وهو مقيم عربي.
وقال متحدث الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس، إنه ورد لمركز القيادة والتوجيه عدة بلاغات في كل من محافظة العقيق ومحافظة بلجرشي نتيجة هطول الأمطار التي وقعت مساء هذا اليوم من خفيفة إلى متوسطة ما أدى إلى ارتفاع خفيف في منسوب المياه بوادي جرد ووادي المشيريف ووادي اباد ووادي اللحيان.
أضاف: وتم تحريك الفرق اللازمة من الإنقاذ والإسعاف والونش والإنارة والإنقاذ المائي والغواصين في كل من إدارة بلجرشي وإدارة العقيق ومركز جرب، وتم التعامل مع إخراج وإنقاذ سبعة أشخاص من داخل مركباتهم.
وتابع: وتم التعامل مع كل الحوادث بما يقتضيه الموقف ولم يسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات، كما ورد بلاغ عن فقدان شخص من جنسية عربية بوادي المشيريف، وتم البحث عن المفقود والعثور عليه داخل مزرعة محاذية للوادي، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، كما كان لوجود دوريات السلامة دور كبير في منع وتنبيه وتحذير المواطنين من عبور الأودية المشار إليها.
وأهاب الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني من خلال دوريات السلامة الموجودة على مداخل الأودية وما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.
، العثور على مفقود وادي المشيريف وإنقاذ 7 محتجزين بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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