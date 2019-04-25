، كسور في الأضلاع والفقرات.. هذا ما تعاني منه إحدى معلمات "حادث الليث" بعد مغادرتها المستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - زوجها: طلبتُ تقريراً وإيضاح ما تشكو منه فطُلب مني الانتظار حتى اليوم الثاني!

كشف تقرير طبي لإحدى المعلمات اللاتي تعرضن لحادث مروري أمس الأربعاء على طريق "غميقة- العين الحارة" شرقي محافظة الليث، ممن غادرن مستشفى الليث العام دون تنويم أو تحويل لمستشفيات جدة، عن أنها تشتكي من تجمّع دموي بالطحال، وكسر بعظمة القفص الصدري، إلى جانب كسر في فقرات العمود الفقري -بحسب تقرير طبي أصدره مستشفى أهلي بجدة- بعد نقل المعلمة إليه عن طريق زوجها بسيارته الخاصة.

وقال زوج المعلمة، ويدعى "سليمان الجهني" في شكواه لـ"الخليج 365": "تلقيت خبر تعرُّض زوجتي التي تعمل معلمة في إحدى مدارس الليث، لحادث مروري وبرفقتها عدد من المعلمات، حيث تداوم يومياً من جدة إلى الليث، فلم يكن أمامي إلا الذهاب للاطمئنان عليها في مستشفى الليث، دون أن يتم تحويلها إلى مستشفيات جدة، نظراً لما تعانيه من آلام تستوجب نقلها وتحويلها بشكل عاجل".

وأضاف: "طلبتُ حين وصولي إلى المستشفى تقريراً طبياً عن حالة زوجتي، وما تشكو منه من جراء الحادث، وقد طُلب مني الانتظار إلى الصباح الباكر، رافضين تحويلها في ذات اليوم إلى جدة، ودون أن يتم إيضاح ما تعاني منه، الأمر الذي اضطرني للتوقيع على إخراج زوجتي من المستشفى، ونقلها بسيارتي الخاصة لأحد مستشفيات جدة الأهلية، بعد تعذّر نقلها عن طريق سيارة إسعاف، وكون بقائها في ذات المستشفى لليوم الثاني ليس من صالحها"، على حد قوله.

وتابع زوج المعلمة: "بعد دخولها المستشفى الخاص بجدة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة تبين أنها تعاني من تجمّع دموي بسيط بالطحال، وكسر بعظمتي القفص الصدري رقم 9 و12، إلى جانب كسر في فقرات العمود الفقري الأولى والثانية والثالثة - حصلت " الخليج 365 " على نسخة من التقرير".

وأبدى زوج المعلمة استغرابه من تعامل مستشفى الليث مع حالة زوجته، لافتاً إلى أنها كانت بحاجة إلى تحويل إلى مستشفيات جدة، فضلاً عن إجراء الفحوصات اللازمة، وإيضاح ما تعاني منه بدل تسليمه الحالة، مطالباً مسؤولي صحة جدة بالتحقيق في حادثة ما أسماه باللامبالاة وعدم الاهتمام من قِبل مستشفى الليث.

وكان المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي، صرح لـ"الخليج 365" فيما يتعلق بالجانب الصحي لمعلمات الليث اللاتي تعرضن لحادث مروري أمس الأربعاء على طريق "غميقة- العين الحارة" شرقي الليث، بقوله: "استقبل مستشفى الليث صباح الأربعاء الموافق ١٩ شعبان / ١٤٤٠هـ ٩ حالات إثر الحادث المروري الذي تعرضت له عدد من المعلمات شرق محافظة الليث حيث تم تنويم 4 حالات تتراوح حالتهن بين الخفيفة والمتوسطة، ويتم حالياً تلقيهن الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة وتحت إشراف طاقم طبي بالمستشفى، كما تم خروج 4 حالات وتحويل حالة واحدة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة حيث تعاني من كسر في كاحل القدم اليمنى".