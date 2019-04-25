، في ختام معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواجه نظيره الجنوب أفريقي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الجمعة، معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها، الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

ويستضيف "الأخضر" الشاب منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي تجمعهما عند تمام الرابعة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في ثانية مبارياتهما التجريبية في أبها، بعد أن انتهت المباراة الودية الأولى بينهما الثلاثاء الماضي لصالح "الأخضر" الشاب بهدف دون مقابل.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس على ملعب نادي المصيف، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين البناء من الخلف، ومران التمركز مع الضغط العالي لمنع بداية الهجمة.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا، التي سُحبت فبراير الماضي؛ قد وضعت الأخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات: بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.