انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تعتزم المشاركة في "إكسبو دبي 2020" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:54 مساءً - أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها ستشارك في معرض إكسبو 2020 دبي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه علامة على تحسن مكانة بلاده في منطقة الخليج.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن "إسرائيل تتطلع لمشاركة روح الابتكار لديها، والتطورات التي يقدمها الرياديون والمبتكرون الإسرائيليون في حقول متعددة؛ مثل المياه والمعلومات والتكنولوجيا الطبية".

ووصف البيان معرض إكسبو دبي 2020 بأنه "تجمع عالمي تشارك فيه دول من العالم للاحتفال بإبداعاتها ولمشاركة التحديات التي تواجهها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، قال في تغريدة له على تويتر: إن "مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020 فيها دلالة على تصاعد مكانة إسرائيل إقليمياً وعالمياً".

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ومن المقرر افتتاح إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020، على أن يغلق في العاشر من أبريل 2021.

ويقام معرض "إكسبو" الدولي مرة كل خمس سنوات، وهو أحد أكبر الأحداث الدولية، ويستمر 6 أشهر، وتقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، ويسهم في تسليط الأضواء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج، كما يقدم المشاركون فيه أفكاراً ومشاريع للعمل المشترك.

وازدادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب؛ من خلال مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات، في حين تتحدث تقارير عن علاقات سرية وطيدة مع السعودية.

ومؤخراً جرت بعض اللقاءات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين، كما دعمت أبوظبي والرياض "صفقة القرن" التي يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تطبيقها، والتي تقوّض الحق الفلسطيني لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.