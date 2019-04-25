شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير مكة .. ضبط 4 أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل ، وتم إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه.

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