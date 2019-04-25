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الأمير حسام بن سعود يوجه بتمديد عقود موظفات جامعة الباحة

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وجه صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة ،بتمديد عقود موظفات جامعة الباحة إلى نهاية شهر رمضان والنظر في وضعهن مستقبلا ، مثمنًا سموه ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع .

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة عدد من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، بتجديد عقودهم، حتى لا يفقدوا مصدر دخلهم.

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