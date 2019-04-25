شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير حسام بن سعود يوجه بتمديد عقود موظفات جامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة ،بتمديد عقود موظفات جامعة الباحة إلى نهاية شهر رمضان والنظر في وضعهن مستقبلا ، مثمنًا سموه ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع .

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة عدد من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، بتجديد عقودهم، حتى لا يفقدوا مصدر دخلهم.