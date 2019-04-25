شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير حسام بن سعود يوجه بتمديد عقود موظفات جامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة عدد من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، بتجديد عقودهم، حتى لا يفقدوا مصدر دخلهم.
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