شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الباكستاني: الملك سلمان يقود العالم الإسلامي نحو الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله – يقود بحكمته العالم الإسلامي نحو الأمن والاستقرار والنماء.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، في إطار زيارته الحالية التي يقوم بها للجمهورية.

واستعرض رئيس مجلس الشورى ورئيس أركان الجيش الباكستاني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس مجلس الشيوخ بباكستان محمد صادق سنجراني، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية بباكستان أسد قيصر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه.