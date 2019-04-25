شكرا لقرائتكم خبر عن 800 نخلة وشجرة تظلل مداخل الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الجبيل ممثلة في قسم الحدائق والتشجير بزراعة أكثر من 800 نخلة وأشجار الظل النافعة والعمل على تحسين وتجميل مداخل الأحياء الداخلية للمحافظة. وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية قامت بزراعة النخيل وأنواع من الشجيرات المزهرة في عدد من المواقع وتنظيف المسطحات بالكورنيش الشمالي بمساحة ٣٠٠٠٠م٢ ، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتجهيز الكورنيش الشمالي والشوارع بالمسطحات الخضراء والزهور المستديمة ، والانتهاء من أعمال صيانة شبكة الري وتسميد التربة لضمان استمرار نمو الغطاء النباتي.

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