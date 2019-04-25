إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على الطريق الأوسط بشرم الشيخ

أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، الخميس، اسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالات جمهورية مصر العربية بتحرير سيناء الـ37.

وشهد حفل إزاحة الستار عن الطريق الذي أُقيم بشرم الشيخ، سفير دولة الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيني.

وأعرب السفير أسامة نقلي عن أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديراً من مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للجهود التي قام بها في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.





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وأكد السفير نقلي أن ذلك يُجسد العلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن إطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الطريق الحيوي دليل على قوة العلاقات بين البلدين، منوهاً بأن الطريق يؤدي إلى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

ويعد الطريق الأوسط أحد أهم المحاور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق السلام وتسهيل الحركة بين الطريقين الدائري والسلام.

ويبلغ طول الطريق الأوسط بشرم الشيخ 12 كيلومتراً، ويتكون من اتجاهين كل اتجاه من 4 مسارات مرورية، وتوجد جزيرة وسطى بين الاتجاهين، إضافة إلى طريق خدمة بكل اتجاه مكون من مسارين وتراك للدراجات بعرض 3 أمتار، وجرى تنفيذه بتكلفة تجاوزت 280 مليون جنيه.