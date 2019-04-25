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أمطار رعدية وموجة غبار تضرب هذه المناطق.. غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على عدة مناطق غدا الجمعة، بمشيئة الله.
وقالت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الرياض، الباحة، عسير”.
وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية.
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