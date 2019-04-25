- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بمحافظة الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بـ4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بمحافظة الكامل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل.
وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه جرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .
وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم من خلال وسم “حارس مدرسة يتعرض للضرب يناشد خالد الفيصل”.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بمحافظة الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.