الإطاحة بـ4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بمحافظة الكامل

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل.

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وأشارت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه جرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .

وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم من خلال وسم “حارس مدرسة يتعرض للضرب يناشد خالد الفيصل”.