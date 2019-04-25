الدفاع المدني يعلن فتح باب الترشح للتطوّع لموسم الحج

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة – العاصمة المقدسة – المدينة المنورة).

Advertisements

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن فترة التسجيل تبدأ من اليوم الخميس 20/8/1440هـ وحتى يوم السبت 20/9/1440هـ.

ودعت المديرية المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي (هنا) وطلب المشاركة واتباع الإجراءات والخطوات بعد ذلك.