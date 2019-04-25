شكرا لقرائتكم متحدث المجلس العسكري في السودان: سنحتفظ بالسلطة السيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-25 متحدث المجلس العسكري في السودان: سنحتفظ بالسلطة السيادية متابعات الخليج 365 - متابعة قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان شمس الدين الكباشي، إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط. Advertisements وأضاف الكباشي، اليوم الخميس، أن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وتابع أنه لن يكون للمجلس العسكري الانتقالي سوى السلطة السيادية فقط، أما دون ذلك من رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية فهي مدنية بالكامل.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث المجلس العسكري في السودان: سنحتفظ بالسلطة السيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.