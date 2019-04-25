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2019-04-25 تركي الدخيل يشارك بافتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي متابعات الخليج 365 - الشارقة شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل في حفل افتتاح المقر الجديد لمنشورات القاسمي بالشارقة.

وتخلل الحفل، محاضرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان “سلطان التواريخ”.

وفي نهاية الحفل، تسلم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي هدية من السفير الدخيل تعكس روابط المودة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.









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