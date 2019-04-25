2019-04-25

إعلاميون: نقف مع ما اتخذته المملكة من إجراءات لحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - الرياض

أكدت جمعية “إعلاميون” وقوفها التام مع ما اتخذته الجهات الأمنية، من إجراءات لحفظ أمن، وسلامة الوطن والمواطن، والوقوف في وجه كل المحاولات الإرهابية البائسة للمارقين، والتي تريد النيل من أمن المملكة واستقرارها، والإضرار بمصالحها على الأصعد كافة.

وعبرت جمعية “إعلاميون” في بيان لها عن تأييدها الكامل لما صدر في بيان وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في 37 من الجناة مرتكبي الأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن وقتل رجال الأمن ومهاجمة المقار الأمنية والإضرار بالمصالح العليا للدولة والعمل لحساب جهات خارجية معادية.

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من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي، بالنجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية السعودية، وقدرتها المتقدمة في حفظ أمن وسلامة المجتمع ومنجزات الوطن ومقدراته، مستمدة قوتها من دعم وثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله.

وأكد الغربي أن إعلان وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في 37 من الجناة مرتكبي الأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن وقتل رجال الأمن ومهاجمة المقار الأمنية والإضرار بالمصالح العليا للدولة والعمل لحساب جهات خارجية، محاولة المساس باستقرار وأمن هذا الوطن الغالي.

وشدد رئيس جمعية “إعلاميون” على أن الرسالة الوطنية المناطة بالإعلاميين في مثل هذه المواقف، توجب عليهم المساهمة بفاعلية في حفظ أمن الوطن واستقراره من خلال نشر الحقائق وإيضاح الصورة الحقيقية للجميع داخلياً وخارجياً.